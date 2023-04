Tamines veut assurer son maintien

Les Taminois ont pu profiter de quatre jours de congé la semaine passée puisqu’il n’y avait pas de rencontre. "Le week-end sans match a été bénéfique, souligne Tibor Balog. Ça fait des semaines que l’on joue avec le couteau sous la gorge. Il y a toujours eu de la pression jusque maintenant. Cette petite pause a donc été une très bonne chose, les joueurs ont pu se vider la tête". Mais il faut vite se remettre au travail puisque face à Jodoigne, Tamines peut assurer son maintien. Un match nul suffit mais l’entraîneur hongrois ne veut pas calculer. "Peu importe l’adversaire, on a toujours joué pour gagner et ça ne va pas changer. J’espère que mes joueurs sont conscients qu’en nous sauvant ce week-end, on sera libéré pour les deux derniers matchs. Mais pour cela, il faudra être sérieux". Jodoigne, lui, le sera puisque le club lutte pour son maintien. Cette confrontation représente donc un grand enjeu de chaque côté. "C’est un match dangereux car cette équipe joue encore pour quelque chose, ils ont besoin de points. Ça peut être intéressant car ils vont prendre des risques. Ce sera à nous de profiter des espaces qui vont être laissés. C’est une équipe costaude et forte physiquement, le contraire de nous, qui sommes des joueurs plus petits et techniques. C’est deux styles différents. Il faudra bien gérer les phases arrêtées", conclut Tibor Balog.