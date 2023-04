Rochefort enfilera pour la première fois son costume de champion pour se rendre à Meix. Mais c’est surtout la saison prochaine qui se prépare au Parc des Roches. Après Luka Micha (Marloie) et Gaëtan Gall (Onhaye), Nicolas Lhoist et Jeffrey Rentmeister ont réussi à attirer un tout gros poisson en signant Grégory Perseo. L’ailier de Visé qualifié de "magicien avec le ballon" par le directeur sportif vient de Nationale 1 et répond aux ambitions rochefortoises. "Grégory s’inscrit parfaitement dans notre projet. Il souhaitait retrouver une certaine stabilité. En plus d’être très rapide, Grégory est polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes. Et il a une superbe mentalité", détaille fièrement Jeffrey Rentmeister. Gaucher très technique, le futur ailier rochefortois peut aussi bien évoluer en pointe ou en tant que numéro 10. Avec ses qualités individuelles, il est le style de joueur à pouvoir faire la différence à lui seul. Un nouveau joueur déroutant, après Hicham Saïd, à rejoindre le Parc des Roches. D’autres renforts suivront rapidement. "Mais pas des joueurs d’Habay, insiste Rentmeister. J’en ai marre d’entendre partout que Rochefort les contacte. Ils disent ça uniquement pour faire monter les enchères." Par contre, il confirme l’intérêt pour Alexandre Eloy (Namur).

Trois prolongations, un départ

Trois joueurs du noyau viennent aussi de prolonger: Hicham Said, Lucas Geurde et Marvin Étienne. Par contre, dans le sens des départs, Arnaud Bouche, la doublure de Gilles Lentz dans les buts, s’est engagé avec Habay.

"On a hâte de retourner sur le terrain, lâche Marvin Étienne. On doit aborder ce match de la même façon qu’on le fait depuis le 5 novembre. On a envie de bien terminer le championnat". Après une semaine de vacances et avec un entraînement dans les jambes, il faudra retrouver du rythme. "On a eu des séances individuelles à faire lors de nos congés".

Rochefort ne se contentera pas d’afficher son titre de champion, en Gaume ce dimanche. "On veut le maximum de points, la meilleure attaque et la meilleure défense. On veut terminer de la meilleure des manières. Bâcler ces trois derniers matchs renverrait une image qui n’est pas la nôtre. Depuis la reprise de l’équipe par Jeffrey, on a affiché un visage qui est incroyable", détaille Étienne.

Arbitre: Richard

MEIX: Schmit est suspendu. Blaise, N. Day, Pietquin, Evrard et Walelo sont absents. Noyau: Brolet, T. Day, Bechet, Gomrée, Plainchamp, Laurent, Gasparoto, Puffet, Limpach, Erdeljan, Breda, Dewalque, Godfrin, Jacques et un 15e à désigner.

ROCHEFORT: Laloux rentre de suspension dans un noyau au grand complet. Seuls Marrazza et Boutgayout sont indisponibles.