P4B: Flawinne déforcé pour aller à Wartet

Les Dolomiens attendent de pied ferme les Gozettis qui les avaient battus derrière les Casernes à l’aller. Un air de revanche flottera chez les Jaune et Vert . " Flawinne avait profité de ses reconversions offensives , se souvient l’entraîneur de Wartet, David Truant. Nous n’avions pas livré une mauvaise rencontre mais l’efficacité offensive n’était pas au rendez-vous. " Accablé par les absences, blessures ou sanctions inattendues du CP, Wartet a navigué malgré tout dans le haut du classement et espère jouer le tour final. " Sauf catastrophe, nous devrions y être. À condition de s’appliquer face à un adversaire qui fait une bonne saison. " L’effet de surprise des joueurs de Jérémy Jacques ne jouera donc plus cette fois. " Et ce sera difficile de réaliser un nouvel exploit , glisse le coach de Flawinne où 4 ou 5 joueurs doivent rejoindre la P3, qui doit encore se sauver. Il reste un enjeu pour nous: tenter de rejoindre le top 5. Nous voulons jouer notre rôle d’arbitre sans nous préoccuper des qualités adverses. Nous développerons notre foot habituel avec quelques atouts en moins. " Quelle que soit l’issue des derniers matches, on ne pourra retirer au coach Jacques et à son groupe le bénéfice d’une belle saison alors que cette formation était en pleine reconstruction.