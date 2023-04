P3C: Thy-le-Château titré au terme du choc au sommet contre son dauphin Dinant?

Bailey et Haquenne (entorses), Gilsoul (ligaments croisés), Manise (suspendu), Muscas (adducteurs), Vanhoutte (travail) et Verspreet (arrachement osseux) sont absents. Baelden (élongation), Sénéchal (genou) et Thys (déchirure) sont incertains. Holemans est de retour. Comme depuis le début de la saison, le noyau local sera complété par des U19 entraînés par Jean-Marie Pirlot.

Contraints au partage, à domicile, contre Somzée, les Mosans veulent croire au titre jusqu’au bout. "Accrochés dimanche passé, nous irons à Thy avec l’obligation de gagner afin de prolonger le suspense, lance le T1 Olivier Baudelet. Il reste trois matches et tout est encore possible. La tâche sera d’autant plus compliquée que nos hôtes peuvent être champions en cas de victoire. Un beau défi donc entre les deux équipes les plus régulières de cette saison. Nous avons hâte d’y être." Laffut est de retour, Delveaux et Fourneaux sont blessés.