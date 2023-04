P3A: Y aura-t-il une fête à Bossière ce dimanche?

Pour Leuze, qui peut toujours entrevoir le titre, une défaite est interdite. "C’est le gros derby en plus d’être une rencontre très importante pour la fin du championnat, explique l’entraîneur Olivier Labyoit. On jouera pour les trois points évidemment. Je m’attends à un match engagé où le plus agressif sur la balle devrait l’emporter."

Les Merles retarderont-ils la fête dimanche après-midi ? "On aurait certainement eu la possibilité d’être champion ce week-end si on affrontait l’équipe de Namur du début de saison, avoue le coach gembloutois Pierre Gilson. Nous croyons en nos chances car nous restons invaincus à domicile. Le tout sera de bien entrer dans la rencontre."

En face, on pense toujours à la tranche. Même si une décision du CP en semaine a changé les chiffres (lire ci-dessous). "Je pense qu’on va vivre un match ouvert car, contrairement aux semaines précédentes, on rencontre une équipe qui va vouloir gagner, souligne le mentor namurois Maxime Ostrega. De plus, nous sommes toujours candidat pour le gain de la 3e tranche. Nous voilà au-devant de 3 matches chauds: Bossière, Jemeppe et Taviers."

Namur B sanctionné d’un forfait

Le CP a sanctionné l’équipe B de Namur d’un forfait pour son match du 2 avril remporté 7-2 face à Rhisnes B. Les Merles perdent 0-5 suite à un manque de document d’identité. Au classement, les conséquences sont importantes: Rhisnes B remonte à la 14e place et Namur perd la tête de la 3e tranche au profit d’Arquet B.