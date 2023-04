P2B: Anhée sabrera-t-il le champagne contre Pondrôme?

Ce dimanche, les protégés d’Éric Jonckers accueillent Pondrôme, une autre grosse cylindrée de la série. "Un duel entre la meilleure attaque et la meilleure défense, lance Éric. Un match compliqué mais on se doit de confirmer à la maison nos derniers succès. La trêve a permis de soigner les bobos. Il nous faudra s’arracher et jouer avec notre cœur pour aller chercher les 3 points qui nous permettraient de cueillir les lauriers." Le coach mosan ne pourra compter ni sur Louis ni sur Virgil Dubois, blessés au mini-foot. "Jérémy Martin et Patrick Nama sont incertains."