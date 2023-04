Ni Haversin ni Grand-Leez ne lèveront le pied

HAVERSIN: suspendu: B. Michel ; blessés: F. Michel, Gérard, Davin, Sibilano ; absent: Pellegrino.

GRAND-LEEZ: blessé: Barbarin ; absents: Ayika, Legrand.

Période spéciale à Haversin, où les annonces de départ en fin de saison se sont enchaînées, dont celui du polyvalent Maxime Piraux, qui s’en ira retrouver son ancien coach Damien Trimboli au Condrusien. "L’ambiance reste néanmoins au beau fixe entre les joueurs, assure Jean-François Grégoire. Beaucoup ont espéré que le 3e siège ne soit pas basculant mais, vu l’actualité à Couvin, il y a de grandes chances qu’il le soit. Ce sont des conditions bizarres, et avec déjà comme un sentiment de nostalgie: l’équipe ne sera plus du tout la même la saison prochaine. Pour autant, on ne veut pas quitter la P1 sans essayer de prendre encore des points."

"Avant le week-end pascal, on ne s’est entraîné que jeudi pour permettre au noyau de se ressourcer un maximum, confie le mentor grand-leezien Dany Verkamer. La fin de saison s’annonce intense. Il reste trois matches ; nous devrons batailler jusqu’au bout pour atteindre le tour final. Haversin a prouvé être capable d’embêter toutes les équipes. Nous sommes prévenus et nous ne lèverons pas le pied."

Beauraing – Évelette-Jallet (dimanche, 15h)

BEAURAING: suspendu: Dardenne ; blessé: Suray ; absents: Robert, Bachelart, Anciaux, Mont.

ÉVELETTE-JALLET: suspendus: Dethinne, Ntwali, Ciobanu ; blessés: Chérif, Ponlot, Jadot, Salek, Mhaida.

Éliminé de la Coupe et hors course pour le tour final, Christian Léonard a dû constater un certain relâchement cette semaine. "Et c’est bien légitime. Nous voulions vraiment atteindre cette finale… Le dernier objectif du club est de maintenir l’équipe B en P3, expose le T1 beaurinois. Trois joueurs de la A seront envoyés à Somzée dimanche. On jouera avec quelques U17 face à Évelette et on tentera de faire un résultat même si la motivation fait défaut. "

Si les Famennois veulent sauver leur P3, le club oheytois, qui ne dispose que d’une équipe, veut encore tenter de la maintenir parmi l’élite provinciale… "Beauraing possède une équipe jeune avec beaucoup de talent, constate le T1 évelettois Olivier Cauz. Il peut à présent jouer en roue libre, n’ayant plus rien à gagner après l’élimination contre Spy. Ce ne sera vraiment pas facile sur synthétique, mais nous n’avons plus le choix: il faut ramener quelque chose de Beauraing et ensuite battre Haversin si on veut encore espérer se sauver."

Biesme – Nismes (dimanche, 15h)

BIESME: suspendus: Lambert, Lambot, Digiugno ; blessé: Lotte.

NISMES: suspendu: Delporte ; blessés: A. Fraiture, Broutin.

Troisième, Biesme doit l’emporter dans ce match important pour le tour final. "On jouera avec une grande motivation car une victoire nous qualifierait pour le tour final… C’est cela l’enjeu. Mais nous voulons aussi offrir un beau match à nos supporters, après deux mauvaises prestations à domicile", reconnaît Olivier Defresne, le coach biesmois.

Nismes (8e) se rappelle qu’à l’aller, les Djobins avaient dominé les débats. "Il reste trois rencontres avant la fin de la saison, on veut prendre le plus de points possible ", commente le T2 Sam Cabaraux, attristé par la situation du club voisin de Couvin-Mariembourg, lui qui y a été à la base de l’école des jeunes. "Biesme est un déplacement délicat mais on fera notre possible."