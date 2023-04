CONDRUSIEN: Blessés: Lecomte, Evrard, Hébette, Kouadio. Suspendu: Henrot. Incertain: Nijskens.

UNION DINANTAISE: Blessés: Capouet, Taminiaux, Loriers, Daxhelet, Lucca. Suspendu: Willot.

Deux points séparent le Condrusien (5e) de l’Union Dinantaise (6e). Ce samedi, le premier nommé reçoit le second dans un duel important dans la lutte pour le tour final. Si la qualification en finale de la Coupe a forcément réjoui les Verts, elle n’en a pas moins laissé des traces, comme le dit Damien Trimboli. "Nous avons laissé beaucoup de ressources lors de cette rencontre à Petigny, et il me reste douze joueurs valides pour ce week-end, mais avec cette qualification et nos bons résultats, notre moral est au beau fixe."

Ce qui ne sera pas du luxe à l’heure d’affronter une des équipes en forme de ce championnat. "C’est un match important, mais à ce stade de la saison, ils le sont tous. Je m’attends à une partie difficile, mais chez nous, nous devons la remporter. Il faudra se méfier de l’adversaire qui est solide et qui est dans le même état d’esprit que nous."

En face, c’est également l’hécatombe. "Comme lors du match face à Spy, nous avons énormément d’absence. Nous ferons avec les moyens du bord," indique Maxime Laloux qui ne met aucune pression sur son équipe. "Ce match est important pour nous, mais je pense qu’il l’est encore plus pour le Condrusien. De notre côté, la saison est déjà réussie et ce qui vient n’est que du bonus. Nous sommes sur une série de quinze rencontres sans défaites et le but est de continuer cette série. Ce ne sera pas simple, car le Condrusien possède une très belle équipe et est sans doute l’équipe du second tour avec d’excellents résultats. Nous allons essayer de faire bonne figure dans cette partie."