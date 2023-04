Fernelmont décroche le titre en P2 ... sans jouer: "L'impression de s'être fait voler notre titre"

Sacrées… sans jouer

Les Fernelmontoises, qui ont régné sur le championnat, ont gagné le week-end dernier sans jouer, suite au forfait des Marchoises. "Nous sommes déçus de ne pas avoir pu jouer. On a appris la veille du match que Marche déclarait forfait. On a un peu l’impression de s’être fait voler notre titre, c’est dommage. Mais ce titre, malgré tout, récompense notre travail."

Avec 51 points, et alors qu’il reste encore trois matchs à jouer, Fernelmont peut déjà penser à la saison prochaine.

Se maintenir au milieu

Pour leur première saison en P1, les filles de Cédric Antoine veulent se rapprocher du milieu du classement. "On sait que les quatre ou cinq équipes de tête sont inatteignables. Mais dès la sixième place, c’est jouable, on peut jouer quelque chose."

De plus, aucun départ n’est prévu au sein de l’équipe. Seules l’arrivée d’une milieu et d’une pivot est peut-être à prévoir, car "on n’a pas de meneuse, et ce poste est essentiel en P1", commente le coach. "Sinon, l’équipe reste la même."

Mais avant de pleinement goûter à l’échelon supérieur, les Fernelmontoises doivent encore rencontrer Malonne (dimanche à 13 h), Cerfontaine (le 23 avril à 15 h) et Boninne (le 30 avril à 15 h).