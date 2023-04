La sélection: Monteleone, Otte, Antoine, Despas, Kersten, Hanneuse, Claude, Lambrechts, Jadot, Pajaziti, Boujabout, Herbiet, Bruckner, Henrotaux.

Même si le maintien acquis, il n’est pas question pour les hommes de Manu Rousselle de se relâcher et de terminer la saison en roue libre. Lors de la venue de Durbuy, équipe qu’ils avaient écrasée lors du match aller, les hommes de Manu Rousselle veulent confirmer leur bonne forme actuelle . "Certes, nous sommes sauvés et, on pourrait penser que cette rencontre n’est pas importante, mais elle l’est", clame l’entraîneur cinacien. "Nous sommes chez nous et, devant nos supporters, nous nous devons de réaliser une bonne performance. Nous devons prendre cette rencontre au sérieux, même si nous n’avons plus rien à jouer." Manu Rousselle se méfie tout de même de Durbuy. "La large victoire du match aller ne doit pas nous faire partir trop confiants. Durbuy vient de réaliser quelques bons résultats et est une équipe qui peut surprendre. Mes joueurs sont prévenus. Dans notre situation, nous avons encore un objectif, celui de terminer le plus haut possible et de grappiller encore quelques places au classement. Les trois dernières rencontres sont aussi l’occasion de se faire plaisir et de terminer ce championnat sur une bonne note." Les Cinaciens auront encore un déplacement à Huy et la réception de Raeren pour terminer ce championnat.