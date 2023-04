Brouwaeys: "Je veux que tous soient concernés"

Après avoir obtenu la prolongation de la grande majorité de ses joueurs, Lionel Brouwaeys aurait bien voulu ne plus parler "transferts" jusqu’à la fin de la saison. Mais des décisions sont tombées ces derniers jours, concernant les départs de Gaëtan Gall (Rochefort) et d’Adel Bouterbiat (Monceau), en attendant celui souhaité par Arthur Poncelet (retour à Ciney). "On savait que Gaëtan partirait si on ne rejoignait pas la D2, rappelle le T1 walhérois. Mais Rochefort revenait à la charge toutes les semaines, avec ses moyens financiers. Je trouve qu’ils auraient pu attendre un petit peu… Mais Gaëtan a été honnête avec le club. Et on est très contents de l’avoir eu chez nous. Adel, lui, était libre de chercher ailleurs, vu qu’on ne l’avait pas fait resigner. Et qu’il n’avait pas obtenu le temps de jeu escompté. Concernant “ Ponpon ”, on a été correct avec lui et on le sera jusqu’au bout. Il avait resigné une convention, en âme et conscience. Maintenant, s’il veut s’en aller, c’est aux dirigeants de Ciney à venir s’arranger avec ceux d’Onhaye. Moi, je me focalise sur cette fin de championnat et sur le tour final. Et j’entends que tout le monde soit concerné, même ceux qui ne seront plus là la saison prochaine."