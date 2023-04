31-27, 13-18, 21-25, 16-21.

NAMUR: Dossou 10 (1x3), Rupnik 10 (2x3), Zelnyte 5, Whitted 18 (2x3), Carpreaux 22 (2x3), Matthys, Saucin, Davreux 3 (1x3), Boosten 2.

BRAINE: Kroselj 13 (1x3), Tadic 7, Lelik, Lindstrom 10 (1x3), Fogg 5, Leblon 4, Sarr 11 (1x3), Uro-Nilie 20 (2x3), Devos 11 (1x3).

Sans Aaliyah Wilson (dos) Namur dispute cinq minutes stratosphériques pour prendre sept unités d’avance (19-12, 5e). Les Castors durcissent alors derrière et repassent devant sur un shoot de Devos (22-24, 8e), mais Dossou et Rupnik concluent parfaitement un premier quart de très beau basket.

Les Brainoises profitent de petites erreurs namuroises et reprennent la période suivante sur un 6-0, poussant José Araujo à demander temps-mort. Si les Mosanes se ressaisissent durant quelques instants (39-35, 16e), elles buttent pendant près de quatre minutes (39-45, 20e) sur l’efficace défense de zone brainoise, avant d’être libérées par Rupnik à distance. Dans la foulée, Carpreaux accélère et replace Namur à une unité, avant une dernière action brabançonne qui ne donnera rien (44-45).

À la reprise, les deux équipes se livrent à un combat acharné à l’intérieur mais c’est finalement Peyton Whitted qui relance les hostilités depuis la ligne des 6,75m. Si les Brainoises répondent, avec un and-one de Fogg notamment, elles oublient par deux fois une joueuse namuroise le long de la ligne de fond (52-52, 25'). Un tir primé de Sarr et des lancers de Lindstrom permettent ensuite à Braine de prendre six points d’avance, avant que "Marjo" ne réduise l’écart (56-60, 30e). Davreux, esseulée dans le corner, ramène Namur à trois points après un panier intérieur brainois. Whitted intercepte et part au lay-up mais les Castors, via Sarr puis Kroselj, accélèrent dans la foulée (63-72, 36e). Le temps mort namurois n’a pas d’impact immédiat et Braine s’envole depuis la ligne des lancers (+13). Carpreaux prend ensuite le jeu à son compte mais Uro-Nilie rend annihile tout retour.