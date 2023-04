Après avoir écarté Courtrai en trois manches, le Basket Namur Capitale défiera les Castors pour une demi-finale de play-off plus qu’indécise: "Nous avons joué deux fois contre Braine depuis mon arrivée. Nous avons gagné début janvier, puis perdu quelques semaines plus tard, alors que nous étions dans des conditions difficiles. Il nous manquait du monde (notamment Wilson) et Marjorie était malade, se rappelle Peyton Whitted. Nous étions toujours en train de bâtir notre identité et nous avons bien progressé depuis, je pense que nous avons toutes nos chances."

Un constat partagé par l’assistant-coach Lionel Dorange: "Nous avons eu des hauts et des bas, mais l’équipe est clairement montée en puissance, à l’image de la série contre Coutrai", assure-t-il. L’Américaine ajoute: "La première rencontre a été une bonne piqûre de rappel et nous avons bien réagi lorsque nous sommes revenues à Namur. C’était beaucoup mieux d éfensivement et dans l’énergie, c’est là-dessus qu’on doit se concentrer. Nous savons que nous pouvons scorer."

Car l’intérieure, ayant disputé les play-off dans d’autres pays européens par le passé, le sait, "c’est la détermination qui fait la différence dans une série de play-off. C’est une bagarre de tous les instants et vous devez être prêts à saisir chaque opportunité, à exploiter chaque faille. Le classement de la saison régulière n’a plus aucune importance, tout peut arriver", explique Whitted.

D’autant que le profil de l’équipe brainoise convient mieux aux Namuroises, qui ont parfois été en difficulté face au small ba ll développé par Courtrai: "C’est un bien meilleur match-up, mêmes si elles sont fortes à tous les postes, reconnait-elle. Les quarts ont été une bonne préparation, Ine Joris joue beaucoup à l’extérieur de la raquette et est très difficile à manier. À Braine, elles sont toutes capables de scorer et de s’éloigner de l’anneau."

L’intérieure américaine, qui revient de loin, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin malgré les qualités des Castors: "J’ai eu la première crise d’épilepsie de ma vie, à 27 ans, en début de saison et Namur a été le seul club à prendre le risque de m’engager. Je suis très reconnaissante envers mon club et je suis très heureuse pour l’équipe que nous ayons atteint le Final Four. Nous avons encore faim et nous savons que nos adversaires aussi, ça va être un vrai combat."