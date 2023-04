Les matchs importants vont se succéder, ce samedi, dans la salle bougeoise. Avec, en point d’orgue, celui qui devrait consacrer la belle saison des joueuses de Dominique Colin. Une victoire, même à deux points, et le titre leur reviendra de plein droit. Sur le papier, rien ne devrait venir gâcher la fête, mais personne n’oubliera les réserves d’usage. "Tchalou aligne une équipe qui a beaucoup de potentiel. Elle pourrait se mettre à réussir tout ce qu’elle entreprend, prévient Sophie Pirlot. Il faudra déployer notre jeu et bien respecter les consignes du coach. Pour le reste, on a préparé ce match comme les autres et on l’abordera de manière sereine. C’est vrai, on a assez d’expérience pour gérer la situation, au sein d’un noyau qui a bien évolué au fil de la saison. Avec des filles comme Louise Staquet et Valérie El Houssine, qui ont changé la face de certains matchs par leurs capacités à aller chercher des points. Mais aussi des liberos et des passeuses, qui se sont bien entraidées. Physiquement, certaines ont pris de l’ampleur. Tout cela a débouché sur la constitution de ce groupe solide et plus mature."

Le club avait pourtant joué la prudence, à l’aube de cette campagne, en déclarant ne viser que le Top 5. "On savait qu’on avait une belle équipe, mais on ne s’attendait pas à se retrouver en tête en compagnie des autres équipes francophones, confie la centrale. On avait surtout peur des formations du nord. Par rapport à notre précédente saison, on se demandait aussi comment on allait réagir."

Seul Limal est finalement parvenu à donner du fil à retordre à la Nassognarde et à ses équipières. "C’est elles qui nous ont mis le plus en difficultés, avec une Camille Evrard qu’on connaît bien et leur a énormément apporté. C’était deux matchs de bon niveau, très agréables à disputer. Mais le championnat n’est pas fini. Il faut rester prudent…"

La numéro 10 bougeoise ne sait plus trop combien de titres garnissent déjà son palmarès. "J’attendrai dimanche matin pour les recompter (rires). Mais tous m’ont procuré des sentiments différents. Le dernier, oui, je m’en souviens. C’était en 2020. On avait été déclarées championnes, alors que les compétitions venaient d’être arrêtées, à cause du Covid. On n’avait donc pas eu l’occasion de fêter cela sur le terrain. On espère le faire ce samedi, pour notre dernier match à domicile de la saison. Ce serait bien aussi pour le comité, qui s’investit beaucoup", souligne celle qui repartira donc à la conquête de la N1, avec Namur. "Chacun sait que je souhaiterais passer tout doucement le relais, pour pouvoir suivre davantage mes enfants. Cette saison, Lucie Rousselin a bien presté au centre. Mais quand on a connu le jeu à l’aile, c’est difficile de l’abandonner. Comme centrale, le rôle est très différent, et moins reconnu. Anaëlle Raucci était là aussi, pour nous suppléer. J’attends donc l’arrivée de renforts dans mon secteur, même si je n’abandonnerai évidemment pas l’équipe", conclut Sophie Pirlot, qui donnera encore tout, ce samedi, pour aider celle-ci à décrocher la palme.