Nos Namurois en route vers le maintien ?

Woluwe B – Belgrade B (v. 21 h)

Convaincant lors de ses dernières sorties, Belgrade est ainsi pratiquement assuré de pérenniser l’aventure en régionale. "C’est en bonne voie mais on y verra plus clair après ce week-end, précise le coach, Didier Thémans. De notre côté, on se concentre sur ce match chez le leader Woluwe, qui s’annonce facile puisque nous n’avons rien à perdre. À l’aller, il n’y avait pas eu de suspense étant donné que nous avions été débordés par le rythme et la vitesse développés par les Bruxellois. Avec le meilleur effectif possible, on va mettre tout en œuvre pour bousculer cette coriace formation. On se doit d’y croire, tout est toujours possible sur un match."