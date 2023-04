Il vit à Hun, avec son papa, mais aussi à Couthuin, avec sa maman. Mais peu importe sa sélection: le coureur de la formation Geo-Therm Carbonbike Marchovelette aborde avec une grande motivation ce Grand Prix Francis Verborg. "Je suis allé reconnaître le parcours mercredi, explique-t-il. Je n’avais pas pu m’y aligner l’an passé, à cause d’une chute en course, juste avant. C’est un beau circuit, mis à part une descente avec de nombreux trous dans la chaussée. Mais ce parcours peut me convenir, car il y a de belles bosses."

Bon grimpeur, il avait dévoilé ses qualités sur le petit plateau, l’an passé, dans les courses de côtes d’Herbeumont et de Couvin. Qui seront à nouveau des objectifs cette année, pour Lucien Dandoit.

"Je vise aussi un résultat à Vezin, un Top 10 serait vraiment bien. Je m’attends à une course d’élimination par l’arrière. Et je vois un groupe d’une dizaine de coureurs, les plus forts, émerger dans les bosses."

Il espère évidemment en faire partie ! "Je me sens bien actuellement, même si je n’ai finalement pas encore beaucoup couru. Je sens aussi que j’ai plus de puissance que l’an passé. Cela a d’ailleurs été confirmé dans un test à l’effort récemment."