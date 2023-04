Le gros enchaînement de Lucas Jacques

"Je suis en bonne condition et je prends de plus en plus confiance, raconte le coureur de Mazy. J’avais encore quelques doutes avant le Circuit des Ardennes, mais j’ai montré que j’en étais capable. Lors de la dernière étape, quand cela est sorti avec un groupe d’une vingtaine d’hommes forts, j’étais encore avec."

Il a terminé cette ultime journée à la vingtième place, juste devant le Français Axel Laurance, deuxième l’an passé du Grand Prix de Plouay (uniquement battu par Wout van Aert), ce qui lui a permis de terminer la course française au vingt-troisième rang du général. "Sur la Flèche Brabançonne, avec les pros, c’était forcément un autre niveau, explique-t-il. Mais cela s’est plutôt bien passé pour moi. J’étais content de mes jambes et de mes sensations. Même si la météo, avec cette pluie froide et le vent, a rendu la chose plus compliquée encore. J’ai été frigorifié. Je ne sentais plus mes doigts en arrivant sur le circuit à Overijse. Avec ce froid et un certain manque d’assurance dans un peloton d’aussi haut niveau, j’ai plus cherché me réchauffer, au lieu de me placer."

Gêné par une chute au pied d’une bosse, il a fourni un gros effort pour revenir dans le peloton au premier passage sur la ligne d’arrivée. Un effort qu’il a payé ensuite, dans les cassures de la queue de peloton. "Mais cela a été une très chouette expérience. C’était spécial, de rouler à côté des coureurs comme Michal Kwiatkowski, Greg Van Avermaet, Benoit Cosnefroy, Oliver Naesen et tous les autres. Bon, quand c’est la guerre, tu n’y fais plus attention. Mais quand c’est plus calme, cela reste spécial."

Il a veillé à récupérer, afin d’aborder Liège-Bastogne-Liège espoirs avec ambition. "Celle d’aller chercher la meilleure place possible, termine-t-il. J’y avais participé l’an passé, mais je n’étais pas à niveau et j’avais moins d’expérience au niveau du placement. J’avais été dehors à la trilogie (Wanne-Stockeu-Haute Levée)." Il espère que ce sera différent cette fois.