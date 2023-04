Laurane Sinnesael, l’athlète complète

Sauf il y a quinze jours quand elle termine troisième derrière des Allemandes à Monschau (Montjoie): "J’arrivais sans avoir pu m’entraîner durant une semaine complète et, malgré tout, on perd beaucoup en peu de temps, même si je suis en bonne condition physique", souligne la récente championne de Belgique de descente de rivière, première aussi à Stoumont en ce début d’année et première de la course classique au Mava à Liège. "Mais j’en tire des enseignements car en général, en Belgique, dans les compétitions féminines, je manque de repères, mes concurrentes sont souvent des étudiantes qui n’ont guère pu s’entraîner durant l’hiver et je survole donc la catégorie. C’est donc à l’entraînement avec les garçons du club à Dinant sur la Lesse que je prends finalement mes vrais repères sur mon état de forme. " A voir ses autres performances dans des disciplines hivernales qu’elle pratique en guise de préparation, il ne faut pas trop se tracasser pour elle: vice-championne de Belgique en run & bike catégorie mixte avec "Kiki" Fabry, ou moins de 2h sur un trail en semi-marathon avec dénivelé de +400 m… Maxime Richard relève: "Laurane ? Je préfère ne pas aller courir avec elle (rires), même si elle pratique la course à pied pour compenser parfois ses déficits d’entraînement sur l’eau, ce qui est à souligner."

"Je pense avoir encore bien progressé cet hiver, grâce aussi à la musculation, conclut Laurane Sinnesael. Mais je ne me fixerai seulement deux objectifs internationaux majeurs cette année: le championnat d’Europe en Macédoine et la course classique, et le championnat du monde à Augsbourg même si ce n’est que le sprint cette année, on verra bien..." Tout cela avec pas mal de détermination mais surtout sans se prendre la tête…