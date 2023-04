Dernier match à domicile pour les Sharks qui veulent finir en beauté face aux Castors. "Nous savons que la tâche sera difficile, avoue l’entraîneur profondevillois qui pourra compter sur le renfort de Céline Bernard (R2 Natoye) la saison prochaine. À l’aller, nous avions tenu 33 minutes avant de craquer face à la force brainoise. Ici, au complet, les filles ont une grande envie de terminer la saison sur une belle note."

Namur-Prayon (d. 15 h)

Opposition de style pour les filles d’Aurélien Garraux, face aux Liégeoises de Prayon. "À l’aller, nous avions réussi à retourner la situation de -20 à +10, se rappelle le futur T2 de l’équipe de TDW1 et futur directeur technique du club. La clé sera d’imposer notre rythme sur la rencontre et ne pas laisser l’adversaire imposer le sien."

Boninne-Schaerbaek (d. 11 h)

Défaites il y a deux semaines, les Jaunes croient toujours en leur chance pour décrocher le titre. "Qui sait que Braine peut être surpris sur les deux prochains week-ends, souffle l’entraîneur boninnois, Germain Fivet. Un petit coup de pouce de Profondeville et tout pourrait se jouer lors de la dernière journée face à Castors. Mais pas question de se laisser surprendre par cette équipe bruxelloise, ce duel est une bonne préparation en vue du choc."

Loyers-Pepinster (d. 15 h)

La donne est simple pour les Loyersoises: une victoire et c’est le ticket validé pour une nouvelle saison en R2. "Nous attendons cette rencontre depuis plusieurs semaines, avoue l’entraîneur Nicolas Rassart qui pourra compter sur sept joueuses pour affronter les Pépines sans doute renforcées par des éléments de R1. Nous les avions battues chez elles, on peut le refaire. La préparation a été bonne en semaine avec un entraînement le lundi de Pâques et ce mercredi. Il y a plus qu’à comme on dit."