Boninne joue son destin

Boninne C – Arlon (d. 15 h)

Au cœur des débats dans la course au maintien, Boninne (6 victoires) et Arlon (7 victoires) s’affrontent dans un match qui sonne comme décisif. "Cette rencontre est très attendue, confie la coach, Perrine Drygalski. À condition de l’emporter, nous effectuerons la bonne opération au classement étant donné que nous rejoindrons Arlon, et nous aborderons confiantes le calendrier restant, plus à notre avantage, puisqu’il nous reste encore à jouer Ganshoren à deux reprises. Si nous empochons deux victoires sur les quatre derniers matchs, nous serons certainement devants Libramont, qui finit par les trois ténors de la série. Pour cela, j’espère que nous pourrons disposer de l’appui de nos supporters."

Boninne est annoncé au complet, et pourra même compter sur le renfort de Libertiaux.