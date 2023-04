Toujours invaincu en cette année civile, Ciney dispose d’un sacré capital confiance et garde en ligne de mire les play-off. "En cette fin de saison, l’objectif est triple, confie Jean-Christophe Beguin, qui relaiera depuis le banc les remarques de Jurgen Van Meerbeeck. Tout d’abord, nous sommes déterminés à maintenir notre brevet d’invincibilité. Ensuite, nous souhaitons consolider notre deuxième place. Ainsi, si Ottignies ne prend pas part aux play-off, nous aurons la possibilité de recevoir à la maison. Pour finir, nos trois derniers adversaires, à savoir Boninne, Pepinster et Ottignies, sont intéressants dans la perspective de préparer au mieux les play-off. À Boninne, Hubaut, qui score énormément, et Compère, le métronome de l’équipe, sont les deux joueuses à tenir, sans oublier les jeunes."

De son côté, Boninne se veut d’être le tombeur de Ciney. "Un beau challenge se dresse devant nous, confirme le coach, David Roussaux. Malgré l’épisode perturbant, avec le changement de coach et la perte de trois joueuses, l’équipe tourne bien et continue d’aligner les victoires. Elle est dangereuse dans tous les secteurs: Medjo est dominante et précise sous l’anneau, Laurant a la faculté de mettre beaucoup de rythme, Bechoux peut prendre feu alors Delire apporte de la taille à l’aile. Bref, il faudra être attentif un peu partout et mettre tout en œuvre sans regret pour espérer la victoire. Point positif: hormis Le Trequesser, je récupère l’ensemble de mon effectif."

Namur B - Charleroi B (s. 17 h 30)

Malchanceux en périphérie, Namur a été contraint de céder la victoire à La Rulles le week-end passé. "Nous avons simplement buté contre la zone tout le match, regrette le coach, Jérémie Palix. Dans le contenu, nous avons fait ce qu’il fallait mais la réussite extérieure n’était pas à nos côtés. On se doit toutefois de retenir les points positifs de ce match et de les répéter contre le Spirou Ladies. Même s’il n’y a plus grand-chose à jouer, l’objectif est de terminer au mieux cette saison, avec l’espoir de remonter de quelques places au classement."

Petit bémol: Vandy, qui s’est tordu la cheville, n’est pas certaine de fouler le parquet.