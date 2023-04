Belgrade doit se remotiver après sa défaite contre Nivelles

Après une semaine de repos et une dernière prestation décevante à domicile qui s’est soldée par une défaite face à Nivelles, les Belgradois espèrent pouvoir offrir un visage plus conquérant ce week-end à Ninanne même si les Namurois n’ont encore gagné qu’un seul match à l’extérieur cette saison. "Quand on regarde nos statistiques de cette saison hors de chez nous il est clair qu’elles ne jouent pas en notre faveur, concède le coach belgradois Didier Thémans. Qui plus est nous sortons d’un match très décevant chez nous face à Nivelles et pourtant je pense que nous pouvons aller chercher la victoire ce samedi soir en terres liégeoises. Il nous reste cinq matches à disputer cette année et certes la saison est longue puisqu’elle se terminera mi mai, mais il ne faudrait pas la bâcler même si pour la première fois depuis que je suis içi, l’équipe va perdre des cadres importants la saison prochaine. Nous devons prendre du plaisir sur le terrain et comme nous sommes des compétiteurs nous devons essayer de gagner encore un maximum de rencontres. Ce n’est jamais facile d’aller jouer à Ninanne dans une salle particulière mais cette équipe est à notre portée si nous jouons sur nos qualités et que nous retrouvons notre basket au contraire du match de Nivelles. Quatre de mes joueurs ont remporté cette semaine le tournoi de 3contre 3 et sont plus motivés que jamais. C’était une belle récompense pour eux et pour le club, j’espère qu’ils surferont sur cette dynamique.".