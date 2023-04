Basket: Gembloux peut se qualifier pour les play-off contre Braine

Ce vendredi soir à Braine, les Couteliers pourraient faire coup double en infligeant une première défaite à leurs hôtes pratiquement synonyme de qualification pour les play-off. "Tout le monde veut battre Braine cette saison, mais pour nous c’est avant tout en vue des play-off que nous voulons cette victoire, confie le coach gembloutois Marc Mesureur. Chez nous, nous ne nous étions inclinés que de deux points (82-84), ce n’est donc pas impossible mais il faudra jouer juste et réussir à bien défendre sur leurs hommes forts. Il nous reste trois matches difficiles à jouer, plus vite nous prenons cette victoire qui nous manque, plus vite nous serons rassurés et puis Braine pourrait être notre futur adversaire en play-off alors gagner serait un atout moral important pour la suite."