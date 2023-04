Quentin Mathieu le coach de Onhaye B ne rempilera pas au terme de la saison. "Depuis le 1er mars j’ai demandé à rencontrer les dirigeants et je n’ai toujours pas eu de réponse. Ce fut une saison compliquée car je ne savais que tardivement qui allait pouvoir jouer. Pour la suite j’ai déjà eu des contacts et je choisirai le projet le plus ambitieux."

Mao Catalano quittera Jemeppe en fin de saison

Du côté de Jemeppe qui évolue avec brio en 3A et est toujours en lice pour participer au tour final, Maurizio Catalano signale qu’il ne sera plus l’entraîneur la saison prochaine. De ce fait, il est candidat pour un autre défi (0471/47.97.55).

Nouvelle arrivée à Lustin où on resigne aussi

Après Émilien Balon (Naninne, P2A), Thomas Delens (capitaine d’Evelette-Jallet, P1), Jordan Delcommene et Maxence Mouthuy (Ligny, P2A), Damien Dechamps (Biesme, P1), Aurélien Duvivier (Faimes, province de Liège), Xavier Gérard (Haversin, P1), Benjamin Grandjean, Jonas Tricnaux et Bastien Turmine (Haversin, P1), Jérôme Renard (six matches joués avec le FCO Namur, P2A) défendra aussi les couleurs de Lustin, douzième en P2A, la saison prochaine.

Andy Challe, Antonin Delforge, Esteban Diz Villanueva, Alan Goossens, Andy Marchal, Mathieu Mosseray et Rémy Robert défendront toujours les couleurs du club également.

P2B: Gedinne 4 – Petigny 0

Pour ce duel au sommet, Petigny retrouvait Tenaerts, Rombaux, Pierson et Wanschoor, qui étaient suspendus pour le match de coupe. Battus à l’aller, les Ardennais entendaient prendre leur revanche. Les Mauves ont toutefois souffert durant le premier quart d’heure. Les Leus mettaient la pression sur la défense qui repoussait les assauts visiteurs. Les Gedinnois répliquaient et au quart d’heure, Pisvin, bien lancé en profondeur, ouvrait le score. Trois minutes plus tard, une belle combinaison entre A. Sohy et Catoul permettait à ce dernier de doubler la mise. À la reprise, Petigny, faisait le forcing mais à la 55e, Catoul déviait victorieusement de la tête un corner. À la 86e, Martin De Sa bien servi par A Sohy, corsait l’addition.

Avec ce succès, Gedinne compte 8 points d’avance sur Rochefort et consolide ainsi la deuxième place. Pas encore assuré de participer au tour final, Petigny devra se reprendre samedi soir contre les Marcassins. DO

VOLLEY-BALL

Ligue dames: Océane Reul et Tchalou, c’est fini

Océane Reul, libéro de talent, était à la base attaquante/réceptioneuse au 4 à Aubel. La jeune femme de 31 ans n’arrête pas le volley. Elle souhaite seulement s’épanouir ailleurs. La raison ? Ou plutôt les raisons… Elles divergent. Ugo Blairon a accepté de s’exprimer sur le sujet tandis qu’Océane ne souhaite pas parler avant la fin de la saison. Elle a seulement infirmé les raisons évoquées par son coach. Selon le coach de Ligue Dames, Ugo Blairon, les clauses du contrat étaient en cause: "Je pense que c’est la vie. Nous ne sommes plus d’accord et donc la séparation est inévitable. Rien de bien “grave”. Il ne s’est rien passé d’exceptionnel. Nous ne nous sommes pas tombés d’accord sur les termes de son contrat. Je sais depuis quelques mois que nous ne prolongerons pas l’aventure ensemble." Océane Reul était présente dans le club depuis la saison 2020/2021.