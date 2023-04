Meux: Laurent Gomez a trouvé son futur adjoint

Nicolas Mazzier ne sera pas resté longtemps sans foot. Le fidèle adjoint de Manu Rousselle à Aische avait décidé de faire un pas de côté la saison dernière suite à un déménagement et à une nouvelle fonction au niveau professionnel. Mais le virus l’a vite rattrapé. Et quand l’opportunité meutoise s’est présentée, il a rapidement marqué son intérêt. "Je ne le connaissais pas personnellement mais il a l’habitude de travailler dans un club du style de Meux et a beaucoup d’expérience à ce poste, précise Laurent Gomez. On s’est vu deux fois et ça a de suite collé. On a la même vision et les mêmes idées. Et comme il a vu qu’au niveau gestion du temps, il pouvait revenir dans le circuit, on s’est vite mis d’accord."