À quelques jours du derby tant attendu à Namur, les Meutis ont clôturé un dossier. Celui concernant le futur adjoint. Avec le départ du staff d’Éric Adam en fin de saison, Meux cherchait un nouveau T2. Le choix s’est porté sur Nicolas Mazzier, de retour aux affaires après sept saisons sur le banc aischois. Le fidèle adjoint de Manu Rousselle à Aische avait décidé de faire un pas de côté la saison dernière suite à un déménagement et à une nouvelle fonction au niveau professionnel. Mais le virus l’a vite rattrapé. Et quand l’opportunité meutoise s’est présentée, il a rapidement marqué son intérêt. "Je ne le connaissais pas personnellement mais il a l’habitude de travailler dans un club du style de Meux et a beaucoup d’expérience à ce poste, précise Laurent Gomez. On s’est vu deux fois et ça a de suite collé. On a la même vision et les mêmes idées. Et comme il a vu qu’au niveau gestion du temps, il pouvait revenir dans le circuit, on s’est vite mis d’accord." Nico Mazzier confirme: "Je suis impatient de commencer le boulot avec Laurent. Je ne le connaissais pas plus que ça avant de le rencontrer récemment mais je pense qu’on est alignés sur pas mal de points et que l’on devrait faire du bon travail ensemble." Pour le déplacement au stade communal, hormis les absents de longue date (Lecomte, Farikou et Bajraktari) et même si Gaux est retenu cette semaine par sa formation, tout le noyau est sélectionnable. Boreux rentre de suspension.

Namur

Dieudo Lwangi est apte et d’attaque pour le derby, tout comme Axel Dheur, de retour de suspension. "Et Erdem Erdogan est proche d’un retour, ajoute Cédric Faure qui avait choisi de laisser ses joueurs au repos en début de semaine malgré la défaite face à La Louvière. De temps en temps, ça fait du bien de se laver le cerveau et de penser à autre chose. Quand je lis certains commentaires, j’ai l’impression qu’on va descendre ! Oui, on reste sur un 0/6 mais on ne doit pas craquer mentalement. Il y a beaucoup d’attente et de ferveur autour de Namur, c’est le moment de relever la tête face à une équipe de Meux qui veut absolument nous battre. La perte de la tranche est frustrante mais nous visons plutôt à monter directement via le classement."