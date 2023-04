Henrotaux rentre de suspension pour la venue de Durbuy. Bukasa a essayé de reprendre mardi après son entorse mais il n’est pas encore à 100%. Si Kertsen est de retour, Villano n’est pas disponible ce week-end. Concernant les transferts, il n’y a pas d’avancement dans le dossier Poncelet (Onhaye).

Tamines: Stephanus suspendu

Ousmane Stephanus est suspendu et c’est le seul absent avant d’affronter Jodoigne dans ce match où Tamines espère officiellement valider son maintien. "J’ai donné 4 jours de repos, ça a fait du bien à tout le monde, souligne Tibor Balog. On devrait en savoir plus la semaine prochaine avec la direction."

Onhaye: Gall suspendu

Les Walhérois se sont remis au travail ce mercredi soir après une semaine de repos. "Et le kiné n’a pas eu d’appel, c’est que tout va bien, rigole Lionel Brouwaeys. On a juste Gaëtan Gall qui est suspendu samedi (face au Léo)." Focus sur le sprint finale, Lio garde toujours un mince d’espoir d’embêter Mons jusqu’au bout malgré 7 points de retard sur le leader. "Et si on échoue, on donnera tout au tour final, insiste le coach qui ne veut plus parler de la saison prochaine. On discutera départ et arrivée plus tard. Gall restera si on monte et pour Poncelet, je ne veux plus rien savoir avant la fin du championnat. "

Aische: Gilbert ne viendra plus

Pour préparer le déplacement à St-Ghislain, Jérôme Patris a retrouvé quelques blessés. "Grégoire et De Maeyer sont de retour, ainsi que Choisez, confirme le coach. Par contre, on a quatre suspendus: Javaux, Maisin, Gecé et Broos." Ce dernier a pris deux matchs suite à son exclusion à Manage. Jérôme Patris annonce aussi que Gilbert ne fait désormais plus partie de son noyau. "Il s’absente continuellement aux entraînements, je ne compte plus dessus". Enfin, ce jeudi, Aische joue contre sa P2, notamment pour tester un jeune de moins de 21 ans de Waremme.

Rochefort: reprise ce jeudi

Présent à Namur notamment pour suivre Rosmolen et Eloy d’un peu plus près (Evelette est aussi sur la piste), Jeffrey Rentmeister a laissé ses joueurs au repos plus d’une semaine après le titre. Il reverra tout le monde ce jeudi. La P2 pourrait s’entraîner en partie avec le noyau A pour préparer au mieux son futur tour final. Jeff, de son côté, multiplie les rendez-vous en vue de constituer l’équipe pour la D2. Avec lui toujours aux commandes ? "On espère annoncer le staff et les arrivées la semaine prochaine ", glisse le président Nicolas Lhoist.