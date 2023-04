Le beau printemps des Dinantais

L’un et l’autre n’ont pas vraiment les mêmes conditions d’entraînement. Tandis que Laurane enchaîne chaque mois une semaine de manœuvres militaires en vue de préparer une mission en Roumanie fin de l’année à la frontière ukrainienne, avec la composante médicale de l’Armée belge, l’autre bénéficie du temps d’entraînement qu’offre son contrat Adeps de sportif de haut niveau. Léo Montulet (25 ans) est d’ailleurs toute cette semaine en stage avec l’équipe nationale de kayak en Slovénie, sous la houlette de Maxime Richard, de dix ans son aîné, qui encadre volontiers ces jeunes pousses. "Il n’y a pas trop d’eau ici sur la rivière Isonzo ici près de Bovec car le froid actuel n’a pas permis le déclenchement de la fonte des neiges, mais les stagiaires de l’équipe nationale trouvent ici une rivière qui fait bien mal aux bras, ça tape dur, et c’est important à un mois des championnats d’Europe seniors et juniors de Skopje (Macédoine). Des conditions qu’on ne trouve pas chez nous", explique Maxime Richard, en fin connaisseur des préparations de haut niveau.

Montulet premier partout

Ça, c’est pour le décor qui agrémente une peu les sorties matinales de 18km sur l’eau avant trois autres plus courtes de 6 km l’après-midi. Ça ne chôme pas donc pour les Montulet et Cie. Et si une manche de coupe d’Europe a lieu ce week-end non loin de là, en Slovénie également, l’équipe belge n’y participe pas. "Non, on est ici pour une semaine de préparation intense avant l’Euro, suivie de trois dernières semaines en Belgique où il nous restera encore pas mal de travail pour être au point avec nos athlètes ", ajoute Maxime. Qui soulève aussi au passage un point délicat: les congés scolaires désormais décalés entre Francophones et Flamands n’aident pas à réunir des équipes nationales de jeunes: "On y arrive mais avec beaucoup d’efforts. Néanmoins ce ne sera plus possible à chaque congé: c’est dommage car on en profitait pour donner une dynamique la plus nationale possible. Et ces dernières années, on y était arrivés en kayak" !

Pour Léo Montulet la concentration est déjà maximale, en vaut pour preuve son printemps de feu en course classique (longue distance): première place à Montjoie il y a une semaine, 1er à la coupe de Belgique d’Anseremme, 1er à Stoumont, champion de Belgique à Houffalize, vainqueur à La Roche, et 1er au Mava sur l’Ourthe à Liège dès le début de saison en février… "Hormis quelques podiums en sprint, qui n’est pas ma spécialité et demande une préparation plus spécifique, j’ai en effet bien réussi mon départ en 2023, confirme Léo, 25 ans déjà. Mais quand on veut briller à l’international et succéder à Maxime Richard, on n’a pas le choix il faut être au top en Belgique. En Europe, la concurrence est bien plus forte. Cet Euro sera l’objectif principal de ma saison, sur une rivière que je connais bien. J’y ai disputé l’Euro juniors en 2018, ce sera un avantage au niveau des repères. Je disputerai les deux épreuves, le sprint et la course classique, mais c’est bien entendu sur cette dernière que je table surtout. Les temps des deux championnats individuels seront qualificatifs pour être repris dans la course par équipes inter-pays ensuite".

Maxime Richard fin 2023

"En tout cas la préparation hivernale a été bonne, résume Léo Montulet quand on lui signale son excellent niveau actuel. On a pu bénéficier de bonnes conditions en Belgique cette fois. Tout en prenant du plaisir, car en kayak c’est important à chaque sortie de s’amuser aussi, ça fait partie de notre sport."

"Il n’a fait ni trop froid, ni trop longtemps et les niveaux d’eau ont été bons sur la Lesse la plupart du temps, confirme Maxime Richard. Léo n’a pas eu besoin de programmer un stage à l’étranger". Et quant à ses ambitions personnelles en 2023, le quadruple champion du monde annonce "faire deux compétitions en fin d’année, mais rien avant, et pas des championnats internationaux cette saison. Même si je maintiens une condition optimale en étant aussi beaucoup sur l’eau, j’ai d’autres occupations aussi comme la photo ou la vidéo notamment". Et pas mal de sports extrêmes aussi…