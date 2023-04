Duel namurois pour la troisième marche du podium au TAC Rally

En grande forme depuis le début de la saison, le Cinacien Bastien Rouard a encore confirmé qu’il savait être dans le rythme ce week-end. Malgré sa méconnaissance du terrain de jeu relativement difficile que propose le TAC Rally, le pilote de la Hyundai I20N Rally2 est monté sur la troisième marche du podium. Directement dans le bon rythme, Bastien profitait de la pénalité de 10 secondes infligée à Cédric Cherain pour départ anticipé pour s’emparer d’emblée de la troisième position. Une pénalité d’ailleurs encore contestée par l’équipe BMA à l’heure actuelle, ce qui met en parenthèse la victoire de Maxime Potty, vainqueur avec 5.2 secondes d’avance. "On a été surpris de voir qu’on était directement dans le rythme des meilleurs, s’exprime le Cinacien. On est arrivé à Tielt avec des ambitions de podium, car on savait que le parcours n’est pas évident. La maîtrise des différents changements d’asphalte est réservée aux connaisseurs, et à notre niveau, connaître le parcours est impossible, tout se ressemble." Avec sa copilote Gedinnoise Amandine Cornet, leur approche de la course s’est donc révélée payante. "On a donc effectué des reconnaissances efficaces et on a roulé toute la journée en confiance avec ces notes. Ma copilote s’améliore franchement de rallye en rallye, c’est encourageant aussi."