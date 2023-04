Arbitre: Demaret

Cartes Jaunes: Motte, Capouet.

Buts: Capouet (1-0,17e), Lucca (2-0,30e), Benassy (3-0,40e), Leyssens (4-0, 50e).

DINANT: Delaite, Capouet, Leemans, Benassy (75e: Genette), Lucca (80e: Brichet), Herman, Leyssens, Fontaine, Nazé, Akandja (84e: Guyot), Veroven.

SPY: Matriche, Jorand, Delvigne, Fromont, T.Walgraffe (77e: N.Walgraffe), Lengele, Lassole, Francotte, Hody, Sustendal, Motte (45e: Bodart).

Deux équipes fantômes ? Quand même pas. Mais d’un côté comme de l’autre, les blessés sont nombreux. À Dinant, Maxime Laloux est obligé de se mettre sur le banc, aux côtés des ljeunes de 17,18 et 19 ans. Dinant annonce d’office la couleur et un premier tir de Benassy soulève les bravos. Avant qu’Akandja ne force le premier corner. Quinze minutes initiales bien gérées par les Mosans. Puis, à la 17e, sur un centre parti de la droite, Capouet, du front, est à la réception/1-0. Les Dinantais montrent les crocs et cernent bien leur sujet. Alors que Spy fait plutôt pâle figure. À la demi-heure, sur corner, la tête de Lucca fait mouche: 2-0. Et à la 40e, sur un bel effort de Akandja, Benassy est encore là pour mettre le troisième: 3-0. C'est la mi-temps avec éclairs et trombes d’eau. Le terrain est gorgé d’eau et les chutes spectaculaires. Spy, à ce moment est à deux doigts de sauver l’honneur, mais c’est peine perdue: il ne trouve que la latte d’un Delaite qui conserve sa "Clean-Sheet". Le banc de Spy ne cherche pas l’excuse: -" Nous avons sorti un tout petit match. Mais en face, nous sommes tombés sur un Dinant des grands jours. Et lors du tour final, cette équipe risque de faire très mal à d’autres. C’est du solide.