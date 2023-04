Trail des Carrières de Gesves: Une victoire locale et un parcours "de folie" qui fait l'unanimité

Le départ, commun, fut rapide. Et durant les premières centaines de mètres, les forces en présence ont doucement pris leur place dans le peloton. Jonathan Fabry et Guillaume Franckinioulle, respectivement inscrits sur le 7,6 et le 22,8 km, ont pris les commandes sans pour autant sembler au maximum de leurs capacités. Après une boucle, Jonathan s'est imposé et Guillaume a poursuivi. "Je suis resté calme durant les 600 premiers mètres avant de prendre les commandes, avec Guillaume, dans une descente dans les bois. Nous avons petit à petit creusé l’écart sur les autres concurrents sur ce parcours unique et technique. Un vrai petit trail", raconte le vainqueur. Igor Dumont a terminé avec deux minutes de retard et Frédéric Tilkens a complété le podium. Chez les dames, Fanny Verraver, Amandine Anglade et Cécile Flahaux ont formé le trio de tête.

+ Les résultats des 7,6km

Au terme des deux boucles, l' Archer Adrien Noël était le premier à franchir la ligne d'arrivée. Le triathlète Brice Laforge a dû se contenter de la deuxième place, la tête de course étant bien trop rapide. Eliot Balbeur a fini troisième. Après avoir fait la course en tête, Sarah Tallier s'est imposée chez les dames. "C'est un trail de folie, magnifique et technique. La région est belle et il y a même trois passages dans l'eau le rendant encore plus unique. Je ne suis pas dans ma plus grande forme, après une reprise à vélo, mais une fois lancée, je ne peux m'empêcher de tout donner", raconte celle qui a décroché la victoire devant Géraldine Nemery et Florence Thiran.

+ Les résultats des 15,2km

Sur la triple boucle, le Gesvois Alexandre Lefèbvre l’a emporté à domicile avec une confortable avance sur Guillaume Franckinioulle, qui a laissé filer la pole position. Le podium féminin était composé de Sophie Fox, Aude Renière et Elise Sturam.

+ Les résultats des 22,8km