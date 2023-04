Trail de Floreffe: 6 secondes d'avance pour Mattart, 6 minutes pour Fagi

L’épreuve signait notamment le retour de Sébastien Mahia. Moins présent ces dernières semaines, le fougueux joggeur semble s’être un peu calmé. Sans doute car il a en point de mire son 30e marathon, celui de New-York en octobre prochain. Sébastien a devancé son aîné, Fabrice Étienne, et Jérémy Mertens sur la plus petite distance. "J’aime toujours autant faire des petites courses dans la région, mais il est vrai que j’essaie de lever le pied", confie-t-il. Chez les filles, comme souvent ces derniers temps, la jeune Wépionnaise Apolline Ramboux était la première à rallier la ligne d’arrivée. "C’était ma seule course du week-end, mais c’est vrai que j’en fais de plus en plus. Je suis inscrite au SMAC, et je m’entraîne le mercredi après-midi avec mon professeur d’éducation physique de l’Institut Saint-Louis à Namur, Simon Wéry, qui a créé un petit groupe de triathlon", raconte la jeune athlète. En parlant de jeunesse, c’est Maé Dohn qui a décroché la deuxième place, devant Gwennaëlle Lewis.

+ Les résultats des 7km

Sur 12 kilomètres, la victoire s’est jouée au sprint. Partis à trois, Antoine Mattart, Cyprien Dion et Luc Delwiche ont vu leurs chemins se séparer après le 8e kilomètre. Cyprien et Antoine ont alors joué au yo-yo. Techniquement plus agile que Cyprien dans les descentes, Antoine n’est parvenu à lâcher son adversaire que très tard, dans la dernière descente, où il a donné ce qui lui restait pour prendre les commandes. "J’ai un peu craqué, mais je suis revenu sur lui. J’ai tout donné dans la dernière descente pour passer en tête, mais je ne cessais de me retourner sur les 100 derniers mètres car je savais qu’il était sur mes talons", souffle Antoine, qui a terminé avec 6 secondes d’avance. Agathe Cazade, Françoise Evrard et Anaïs Gaudin ont composé le podium féminin.

+ Les résultats des 12km

Parti en queue de peloton sur la longue distance, Daniel Fagi a remonté petit à petit ses concurrents pour finalement rejoindre le parking du club de foot avec pas moins de six minutes d’avance sur l’athlète Run Attitude, Simon Delahaye. "La météo était bien différente de la semaine dernière, s’amuse-t-il. J’ai l’habitude de partir calmement, à l’arrière du peloton et de m’échauffer progressivement." Joli finish pour Nathalie Rigaux, qui a terminé ses 20 bornes avec 16 minutes d’avance sur Emeline Piraux, et empoché la première place chez les dames.

+ Les résultats des 20km