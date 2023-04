Aux portes du tour final, Dinant est diminué pour affronter le finaliste de la Coupe qui déplore lui aussi des absences en ses rangs. "On va faire pour un mieux. On n’est pas épargné par les blessures. Je ne puiserai pas dans le noyau de l’équipe B, qui est en course pour le maintien, l’objectif principal du club. Je m’inscrirai probablement sur la feuille, ainsi que l’un ou l’autre jeune", précise l’entraîneur Maxime Laloux.

En face, Eddy Broos le martèle: non, la fin de championnat de Spy ne compte pas pour du beurre. "Il reste 4 matches et mes joueurs doivent s’en servir pour me montrer qui a sa place pour jouer la finale de la Coupe. Depuis Grand-Leez, on a retrouvé sérénité, engagement et discipline tactique. Mais il faudra retomber de notre nuage après la qualification de vendredi."

P2B: Gedinne – Petigny (mercredi, 20h)

Ce match d’alignement ne manquera pas d’intérêt puisqu’en cas de revers des Ardennais face aux Leus, le titre serait officiellement décerné aux Anhétois. Dans le cas contraire, les Orangés auront l’occasion de fêter le titre chez eux, dimanche contre Pondrôme.