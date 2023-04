P3B: Achêne signe un succès important face au Condrusien B

Sans gardien, c’est l’attaquant Christophe Kirten qui prenait place dans les cages achênoises. Et il a fait le job qu’on attendait de lui, malgré un but rapidement concédé, après deux minutes de jeu par Tao Vestens. "Il a ensuite sauvé un face-à-face avant que Beaujot n’égalise d’un but de la tête sur corner. On signe le 2-1 à la 75e sur un contre mené à bien par Arnaud Gerlache", précise le coach d’Achêne.

Avec ce nouveau succès (le 6e de leur saison), les Cinaciens repassent devant Miécret, à qui ils reprennent la 13e position du classement à trois journées de la fin du championnat. Une victoire qui permet à Achêne de rester plus que concerné par le maintien en P3. "Ce sont trois points qui nous rendent les cartes en mains. Nous ne sommes plus descendants directs et n’avons plus qu’un point de retard sur la Dinantaise et deux sur Sinsin. On se remet bien pour le sprint final ! " Qui consistera, pour les Rouge et Blanc, en la réception de Loyers B (le 16 avril), un déplacement à Bois-de-Villers (le 23 avril) et un dernier derby contre Sinsin (le 30 avril).