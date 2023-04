Namur n’a pas encore perdu la deuxième place de vue

La venue de Bouillon s’apparentait à un piège pour les Namurois, en série A. Et, de fait, les troupes de Vincent Libertiaux sont venues s’imposer 2-3 à Bouge. Herstal, qui avait ramassé les trois points la veille, à Stabulois, repasse ainsi à la deuxième place, donnant accès à un tour final prévu le dimanche 30 avril, à Limal. "On a eu des bons et des mauvais moments dans ce match. Cette défaite redistribue en effet les cartes, mais c’est loin d’être fini", déclare Pierre Henry, qui a repris les rênes de l’équipe depuis quelques semaines et les conservera la saison prochaine. "Herstal a encore un programme compliqué, en recevant… Bouillon, puis en se rendant à Maaseik." Les leaders limbourgeois se présenteront justement sur le terrain namurois, ce samedi. "On peut leur prendre des points. C’est une équipe moins prolifique à l’extérieur que chez elle. Et, même si on sent que la saison a été longue, les joueurs se donneront à fond, pour livrer la meilleure prestation possible. Avec l’envie de gagner, ne fût-ce que pour leur orgueil. Le week-end suivant, on bouclera à Eupen, où l’on devrait normalement ravir l’entièreté de l’enjeu. On pourrait donc encore reprendre la deuxième place et participer au tour final. Pas avec l’objectif de monter. Mais y aller constituerait une bonne expérience, pour moi et pour ce groupe, qui restera identique" , conclut le futur DT namurois.