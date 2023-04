Mercato provincial: Lustin ne s’arrête plus

Quelques heures à peine après avoir conclu un accord avec Damien Dechamps (Biesme), Lustin frappe encore un grand coup en enregistrant pas moins de 7 nouveaux transferts. Émilien Balon (Naninne), Thomas Delens (Évelette-Jallet), Maxence Mouthuy et Jordan Delcommene (Ligny), Benjamin Grandjean, Jonas Tricnaux et Bastien Turmine (Haversin) défendront aussi les couleurs de Lustin la saison prochaine. Ces arrivées s’ajoutent donc à celles, déjà actées, d’Aurélien Duvivier (Faimes) et du gardien de but Xavier Gérard (Haversin).