Les filles de Doische B ont clôturé en beauté

On semblait d’ailleurs se diriger vers une solide bataille à trois prétendants, avant que cela ne se décante en faveur des Fagnardes. "On est d’abord allé s’imposer 2-3 à Ohey B, qui déplorait quelques blessées. Puis, Le Roux, qui nous précédait d’un point, a été défait 3-1 à Arsimont, un peu contre toute attente. On est dès lors repassés devant."

Et ses protégées n’ont plus rien abandonné à leurs adversaires. "Il nous fallait au moins récolter huit points sur nos trois derniers matchs pour être champions. Et on a fait le maximum. C’était d’autant plus nécessaire de plier l’affaire ce week-end qu’il s’agissait de notre dernière rencontre, contrairement à nos rivales, qui en ont encore deux à négocier. On avait en effet avancé au 25 mars notre déplacement à Tellinam, initialement prévu le 22 avril, en raison d’un voyage de rhétos de certaines de nos joueuses, fin de ce mois. Finalement, cela nous aura permis de pouvoir fêter le titre chez nous ce samedi."

Reste à savoir si le club alignera une seconde formation parmi l’élite. "C’est la question que tout le monde nous pose ces derniers temps. On doit encore y réfléchir au sein du comité. On va d’abord voir ce que les filles veulent faire la saison prochaine. Il est toujours possible d’acter une descente volontaire de P1, pour garder une équipe dans les deux divisions. On l’avait fait l’an dernier pour les garçons, pour d’autres raisons. Mais ici, rien n’est encore décidé", conclut le dirigeant d’un club qui veut d’abord (et légitimement) savourer ce sacre.

Le noyau: Collart Emma, Servotte Pauline, Servotte Adeline, Bataille Julie, Dujardin Meghann, Theisman Esther, Van Hese Estelle, Savo Anaïs, Troubat Anabelle, Plun Anaé, Mathot Julie, Jaumotte Lucie, Tallier Zoé, Simon Tifany.