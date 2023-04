Le runner de la semaine - Daniel Fagi, la sensation du moment

"Mon histoire est assez compliquée. J’ai traversé beaucoup de difficulté et c’est finalement en Belgique que j’ai atterri, il y a cinq ans. Dans le centre pour réfugiés, nous ne faisons pas grand-chose. Nous attendons simplement d’avoir nos papiers. Heureusement, nous pouvons compter sur des bénévoles, qui nous proposent des activités. C’est comme cela que j’ai découvert la course à pied. J’ai commencé à courir, d’abord un jour par semaine, et puis deux, trois. J’ai même débuté la compétition. Et je me suis rendu compte que je n’étais pas mauvais", sourit Daniel. Il commence à gagner ses premières courses, toujours avec beaucoup de modestie et de simplicité.

Inscrit dans un club bruxellois, il s’entraîne jusqu’à six fois par semaine. "Mais je commence à travailler. Et comme le travail est assez loin du club, je ne sais plus y aller. Je continue quand même à courir, mais seul, sans entraîneur. Depuis quelques semaines, je suis les plans d’entraînements de Maarten, un Bruxellois", ajoute Daniel.

Sur les Crosscup cet hiver, sur les trails en été, et même sur quelques rendez-vous surprise, comme lors du semi de Namur, Daniel Fagi n’est pas prêt d’arrêter de faire parler de lui dans la planète "running".