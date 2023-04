La Backyard a rendu son verdict

La première dame est 10e au classement scratch et n'est autre que Céline Masson, avec un total de 23 tours. Après une petite déconvenue au LDHD fin mars, la professeure de langue est fière de son résultat. " Je suis satisfaite et contente, surtout d'avoir pu rebondir après le DHD. La 2e dame s'arrête après 15 boucles, mais cela ne me traverse pas l'esprit d'arrêter à ce moment là. Au terme des 24 heures, je me sens encore bien, mais je préfère m'arrêter avec le sentiment de satisfaction et aucune blessure, en vue de la suite de mon programme, raconte Céline. Virginie Mosseray est seconde avec 15 boucles et Sophie Jenniges 3e avec 13 boucles.