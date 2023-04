Corrida d'Anhée: Baptiste Moreau de retour aux affaires

De retour à l’entraînement après une fracture de fatigue au pied droit, le triathlète Baptiste Moreau s’est rassuré, sur la petite distance: le rythme est bien là. "Nous sommes partis assez vite, avec Valentin et Romain, tous les deux alignés sur la longue distance. Romain a craqué dans la côte du 2e tour et on s’est retrouvé à deux avec Valentin. J’ai décidé d’accélérer dans la dernière partie de course pour améliorer un peu le chrono, malgré un parcours exigeant, histoire de voir si les jambes tournaient bien", raconte le vainqueur. Clément Marinx, le frère jumeau de Bastien, s’est classé deuxième devant Sébastien Beelaert. Chez les dames, la cavalière joggeuse Kristel Dambroise l’a emporté devant Louise Mostenne et Charlotte Jorand.

+ Les résultats des 5km

Deux boucles plus tard, c’était au tour des participants de la longue distance de rejoindre la ligne d’arrivée. Le Dinantais Valentin Grégoire s’est imposé au sprint devant le triathlète Nathan De Bilderling. En pleine préparation pour le marathon de Londres dans 15 jours, où il accompagnera son meilleur ami, l’athlète handisport Martin Clobert, Nathan n’a plus la vitesse dans les jambes pour rivaliser au sprint. "J’ai décidé de partir prudemment et il m’a fallu pratiquement un tour pour rattraper le groupe de tête. J’ai tenté de décrocher Valentin à deux ou trois reprises dans les côtes, sachant qu’au sprint, je n’avais aucune chance, mais il a été costaud. Je me suis incliné à quelques dizaines de mètres de la ligne", commente Nathan. Romain Haquenne a complété le podium. Chez les dames, Yasmina Matmour, Caroline Liegeois et Alexandra Lamoline formaient le trio de tête.

+ Les résultats des 10km