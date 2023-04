Bilan mitigé pour Fernelmont

"Je pense que nous avons peut-être été plus efficaces et réalistes sur les paniers, commente le coach. Le match fut par ailleurs agréable, dans une bonne ambiance. La fin de la saison s’annonce, quant à elle, compliquée, car nous nous déplaçons à Malonne et au Mosa, les deux premiers de la série. Nous avons toutefois envie de les bousculer ! Nous recevons également Mazy à domicile. L’objectif est de faire 1 sur 3, voire même 2 sur3".