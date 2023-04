Une récolte de bons résultats pour Namur

En attendant un hypothétique revirement de dernière minute devant la CBAS, l’équipe seniors du Royal Rugby Namur poursuivait sa lutte à distance avec le BUC, ce dimanche, pour le gain de la 2e place de D2, synonyme de barrage pour la montée. Et, en signant une victoire avec bonus face à Anderlecht (38-3), pendant que Saint-Josse émergeait difficilement au Black Star Charleroi (16-17), les hommes de David Volant sont passés devant leurs rivaux, pour un petit point, à une journée de la fin. "On savait qu’on devait réaliser un sans-faute et compter sur le fait que notre concurrent fasse moins bien que nous. Et cela a été le cas ce week-end, confirme le DT namurois, Thomas Rosart. On se doutait que les Carolos vendraient chèrement leur peau car, en tant qu’avant-derniers (il faut compter sur le forfait du ROC 3), ils préparent, en fait, leur barrage contre le 2e de D3. On était évidemment très contents de leur score contre le BUC. De son côté, notre équipe a livré un excellent match, avec six essais (apportant le bonus offensif) et seulement trois points de débours. En début d’année, j’avais justement demandé au staff de travailler l’aspect défensif et on voit qu’ils ont pris le problème à bras-le-corps. Car, si on marque toujours autant, on encaisse moins." Il s’agira de conserver l’avantage dimanche prochain. "Ce sera compliqué, car le BUC recevra Oudenaarde, qui n’a plus rien à gagner ou à perdre et ne se déplace pas très bien cette saison, alors qu’on se rendra chez les Citizens d’Auderghem. Une formation très expérimentée et qui fêtera, en plus, le départ à la retraite d’un de ses joueurs charismatiques."