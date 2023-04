Une belle victoire

Si Patrice Suray n’est pas parvenu à passer à la caisse avec ses U13, il va se refaire une santé en U15. Contre Beauraing, Spy et son maître Petruzzi comptent bien faire l’impossible pour décrocher la timbale. Après dix minutes, un beau mouvement est repris de la tête par Petit, de peu à côté. Avant que Gillet ne reprenne un ballon un peu perdu dans le rectangle pour faire 0-1. Spy n’a déjà plus à tergiverser et cherche à trouver le bon filon. De l’autre côté, Juwe, sur un vicieux essai, trouve la latte. À Spy, les tentatives sont trop timides que pour être dangereuses. Et juste avant la mi-temps, les "Bleus" se font à nouveau plaisir, via un centre de Feye repris de la tête par Petit (0-2). Spy tente bien de réagir, mais son adversaire s’organise en conséquence. Les occasions ne sont plus légion. Sur une nouvelle descente, toutefois, un centre millimétré permet à Feye de corser l’addition (0-3).