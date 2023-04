17-16, 30-19, 22-21, 11-17.

NAMUR: Wilson 13 (3x3), Davreux, Saucin 2, Rupnik 8 (2x3), Zelnyte 9 (1x3), Carpreaux 11 (1x3), Whitted 22 (1x3), Dossou 1 (2x3), Matthys.

Les Namuroises débutent mal cette troisième manche, décisive, en cette fin de dimanche après-midi de Pâques. Courtrai prend sept points d’avance sous l’impulsion de Klaudia Perisa (4-11, 5e), avant que Namur se réveille et passe devant au quart-temps. Les Mosanes font le trou lors des dix minutes suivantes, dans le sillage des treize points d’Aaliyah Wilson, qui sortira pour cinq fautes en seconde mi-temps.

Après la pause, l’écart grimpe à 22 unités, mais le Basket Namur Capitale donne des sueurs froides en laissant revenir les Courtraisiennes à 74-71, juste avant le money-time.

"On a, à nouveau, manqué l’occasion de tuer le match mais l’équipe est globalement montée en puissance sur les trois rencontres, estime Thomas Zaorski, le manager namurois. Grâce à un bon arbitrage, on a pu poser notre jeu devant tout en fournissant de bonnes séquences défensives."

Dans les deux dernières minutes, les Namuroises se ressaisissent et se qualifient pour le tour suivant. En demi-finale, elles affronteront donc Braine, d’abord à domicile ce vendredi (retour dimanche 15h et belle éventuelle mardi): "Nous nous battrons avec les armes qu’on a, mais on ne part sûrement pas pessimistes. Nous sommes la seule équipe, avec Malines, à avoir gagné contre elles cette saison", rappelle le manager.

Cette nouvelle qualification vient conforter le bon bilan de José Araujo à la tête de l’équipe: "Il sera encore des nôtres la saison prochaine. Nous améliorerons le staff avec l’adjonction d’Aurélien Garraux comme T2. Quant à Lionel Dorange, il gardera son poste mais se concentrera davantage sur l’analyse-vidéo et les statistiques", explique Thomas Zaorski.

En ce qui concerne l’effectif, le club ne communiquera pas avant la fin des play-off.