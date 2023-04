Arbitre: Jamar

Cartes jaunes: Olojede, Ghaddari, Luhaka, Baiardo, Diarra, Zenadji, Salem-Ngabou.

Carte rouge: Nsungu (94e).

But: George (0-1, 2e).

NAMUR: Tonnet, Eloy, Ghaddari, Vander Cammen, Baudot, Detienne, Rosmolen, Bakija (85e Degryse), Khaida, Olojede (76e Largo), Crame.

LA LOUVIÈRE: Cremers, Luhaka, Baiardo, Diarra (50e Ousmail), Ba (90e Lubaki Nsibu), Zenadji, Nsungu, Lema, Kalonji (76e Ouattara), Salem-Ngabou, George (65e Jatta).

Les Merles ont mal commencé leur mois de vérité en s’inclinant contre une très compacte formation louviéroise qui n’était pas venue pour plaisanter, en témoigne la double prime promise aux Loups en cas de victoire. Un adjuvant qui les fait entrer à grande vitesse dans la partie. L’arme du contre mise en place par le coach louviérois, Sébastien Conte produit ses effets après 120 secondes. George profite d’un mauvais alignement défensif pour battre Tonnet. "Nous encaissons à nouveau en début de match", regrettait le jeune défenseur Lucas Baudot. On ne le sait pas encore mais le marquoir ne bougera plus durant 88 minutes. Obligés de courir après le score, les Namurois restent sous la menace comme sur l’essai de Kalonji à la 28e. Les hommes de Cédric Fauré sortent plus en fin de mi-temps sans se montrer dangereux. À la reprise, deux accrochages suspects sur Crame et Olojede dans le rectangle louviérois laissent M. Jamar de marbre. Les Merles reviennent par vagues dans le camp adverse. Une superbe opportunité échoit à Rosmolen à la 72e mais son coup franc est annihilé par une parade de grande classe de Cremers. Le même Rosmolen se présente encore devant lui à la 88e sans succès. Entretemps, Tonnet avait sauvé deux ballons très chauds devant Zenadji et Ba. Une défaite qui offrait la deuxième tranche aux voisins meutois.