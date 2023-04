Masters à Couvin: "C’était une course difficile"

"Cela a vraiment été une course difficile", commente le coureur de la formation Ser Vélo Team de Laurent Servais. "Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, ni quel serait le niveau, j’ai donc attaqué dès le premier tour. Après coup, je me suis dit que ce n’était pas une bonne idée ! J’ai fait un peu moins d’un tour en tête, accompagné un moment par un Français."

Son offensive lui a permis néanmoins d’être aux avant-postes et de se retrouver dans le bon groupe de tête. "Le niveau de ce groupe était assez homogène, hormis les deux coureurs qui ont réussi à en sortir", continue Nicolas Dricot au sujet de Bjorn De Decker, qui s’est imposé devant Thomas De Milde. "Ils sont partis dans la portion la plus difficile de la côte. Nous arrivons pour la troisième place. Je suis assez satisfait de ma sixième place, surtout qu’il ne s’agit que de ma deuxième course de la saison. Je me suis bien amusé à Couvin, où, vu le circuit, il fallait tout simplement être fort !"

Les classements

Elites 3 (54 partants) : 1. Bjorn De Decker ; 2. Thomas De Milde ; 3. John-Ross Clauw ; 4. Félicien Crepin (Fra); 5. Seppe Fierens ; 6. Nicolas Dricot ; 7. Pierre Brogniet ; 8. Tristan Bloemen ; 9. Jelle Vanton ; 10. François Allard.

Masters A (15 partants): 1. Nicolas Baiolet ; 2. Julien Ponsard ; 3. Jérémy Burton ; 4. Sébastien Degand ; 5. Nicolas Baudouin.

Masters B (13 partants): 1. Kurt Van Goidsenhoven ; 2. Matti Helminnen (Fin); 3. Svenne Van Goethemd ; 4. Thierry Stevens ; 5. Sébastien Debaye.

Masters C (10 partants): 1. Pascal Triebel (Lux); 2. Gert Deno ; 3. Thierry Andrieux.

Masters D (10 partants): 1. Patrick Cocquyt ; 2. Matteoli Dattoli ; 3. François Vandeputte.