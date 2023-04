Cartes jaunes: Deflandre, Moors.

But: Coquelle (1-0, 21e).

MEUX: Paulus, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Paquet (86e Roldan-Simon), Smal, Rosy (86e Marion), Mazy, Kinif (70e Moors), Rouffignon, Coquelle (76e Baudoin).

WAREMME: Lemire, Saint-Mard (55e Scalais), Bourard (55e Cheriet), Deflandre, Étienne, Laruelle, Boseko, Gueye (46e Rihon), Angiulli, Lapierre, Lannoy.

Ce duel des extrêmes commence en mode mineur. La première frappe de la rencontre est à mettre à l’acif des Waremmiens. Sur un coup franc légèrement excentré, Adel Bourard tente sa chance, mais n’arrive pas à cadrer sa frappe. En face, Meux commence tout doucement à monter en puissance. À la 14e, un Lemire attentif dévie un corner qui prenait la direction du goal. Paquet tire ensuite depuis la droite du rectangle, mais n’arrive pas à cadrer. Quelques secondes plus tard, le même Paquet centre à ras de terre pour Kinif, qui passe à côté du ballon. Meux est encore imprécis, mais on sent que ça se rapproche. Et à la 21e, Coquelle s’élève plus haut que tout le monde sur corner et marque de la tête.

Jusqu’au terme de la première mi-temps, les deux équipes peinent à développer leur jeu sur un terrain très difficile. On peut tout au plus mentionner une frappe de Sleeuwaert, bien bloquée par le gardien waremmien.

Le début de la deuxième mi-temps est à l’image de la fin de la première. Meutis et Waremmiens n’arrivent pas à se montrer dangereux, jusqu’à la 65e minute, moment choisi par Waremme pour s’offrir sa plus grosse occasion: Deflandre déboule seul face au goal, mais butte sur un Paulus attentif. Une alerte qui réveille les hommes de Laurent Gomez. Van Hyfte tente sa chance en un temps mais voit sa frappe déviée. Il met la tête sur le corner qui suit mais ne cadre pas. À la 73e, la frappe de Smal prend la direction de la lucarne mais Lemire s’interpose joliment. La fin du match est un peu plus débridée. Les Waremmiens jouent plus haut et laissent des espaces dans leur dos. Smal en profite et tente sa chance à trois reprises, sans pour autant arriver à tromper Lemire. Sans conséquence, la victoire avec un seul but d’écart suffit au bonheur des Meutis qui profitent de la défaite de Namur pour remporter la deuxième tranche. Waremme, lui, n’est pas encore relégué, Jette s’étant incliné 3-0 à Warnant. Thierry Raskin, qui a repris la casquette de T1 suite à la suspension de Henri Verjans, se montrait assez fataliste. "Qu’est ce qu’on peut faire un sur mauvais terrain, contre une équipe comme Meux, qui est solide, qui joue sans fioritures ?, détaille-t-il. Sur le moment, je râlais parce qu’on n’arrivait pas à contrôler le ballon et à faire des bonnes passes. Mais finalement, je me demande si, à leur place, j’aurais eu l’envie et le courage de me battre pendant 90 minutes". De son côté, le coach meuti, Laurent Gomez, ne sautait pas de joie, malgré la victoire de la tranche. "Ça a été laborieux. Le terrain était compliqué. Waremme a joué avec ses armes, a voulu proposer du beau jeu. On a 4 ou 5 occasions de tuer le match, mais on n’y arrive pas. On n’était pas à l’abri d’une égalisation de Waremme, ni à l’abri d’une égalisation de Namur face à La Louvière. Mais on gagne le match dans des conditions pas évidentes. C’est l’essentiel."