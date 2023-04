Le titre se jouera entre Natoye et Faulx

Match au sommet ce dimanche matin pour Natoye en déplacement du côté de Boninne. En cas de succès, les Condrusiennes pouvaient s’adjuger définitivement la deuxième place au classement. C’est chose faite après avoir renversé la situation en seconde période et s’imposer 50-58. "Nous voilà à égalité avec Faulx pour la première place, indique l’entraîneur natoyen, Amory Cleymans. Mais les Falsitombiennes sont positives à l’avérage sur nous donc elles sont virtuellement les futures championnes." Alors que les Natoyennes n’ont qu’une seule rencontre à disputer ce dimanche (un déplacement à Malonne), les filles d’Alain Alexis doivent encore jouer deux rencontres face à Profondeville jeudi et à Marche samedi. Et pas question de fausser cette fin de parcours. "Ni moi, ni les filles ne jouons pour perdre, avance le coach de Faulx, Alain Alexis qui cédera le relais à Johan Gilain au coaching. Nous avons encore une réunion en comité interne au sein du club pour parler de la situation. La situation est encore floue."