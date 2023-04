Finales : les plus jeunes ont aussi eu droit à leur Coupe

U12

Grand-Leez 1 – Assesse 2

Assesse trouve rapidement le chemin des filets par Beuscart. Son adversaire se rebiffe et met ensuite la pression avec un tir sur la latte. Solides dans le milieu, les joueurs de Michaël Charles repartent au charbon et Assesse a intérêt à ouvrir l’œil. Mais malgré cette précaution, l’US concède l’égalisation suite à un essai de Chakir. Avantage de courte durée. Car sur coup franc, Laloux met la défense adverse dans le vent.

U13

Beauraing 1 – Tamines 5

Par Conte, les Taminois mettent de suite la galerie au parfum. Avant de trouver l’ouverture par Rucci. Supérieur en taille, l’équipe du père Rucci met la pression à tous les niveaux et son vis-à-vis plie. Sur la droite, Porcaro distille un ballon qui fait mouche. Puis Jaumain y met du sien: 0-3. Suivi d’un quatrième signé par le même. En début de seconde période, Michaux réussit à ramener à 1-4. Avant que Boucquiaux ne scelle la victoire.

U14

Meux 1 – Ohey 0

Pas de round d’observation. On va au charbon dès les premières minutes. À la 20e, par Lecocq, Ohey est à moins de deux doigts de la mettre au fond. Meux se montre plus habile et plus saignant. Avant de perdre de son football. À la mi-temps, tout reste à faire. Et, avec le vent, les Oheytois peuvent créer la surprise. Après le bel effort du Meuti Jean-Marie Sane, Rodric, dans l’autre camp, manque encore la cible de peu. Qui va gagner cette Coupe ? À cinq minutes de la fin, sur un contre, Baldé reprend de volée et met les siens devant: 1-0. Les protégés de Malherbe mettent ensuite le paquet dans un ultime assaut. Mais c’est encore Guyaux qui a le break au bout de la godasse. Le score ne va plus changer. Chez ces 14 balais, la qualité du jeu est déjà plus conséquente. On cherche le partenaire démarqué et comment mettre l’autre dans le vent. Et quand le coach Lovenfosse distribue ses consignes, ses jeunes pousses ont intérêt à les appliquer.