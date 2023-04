Pour ce dernier match de la journée, les Spirous n’avaient qu’une envie: venger les U15 et les U17, battus un peu plus tôt dans l’après-midi. Mission accomplie pour les Spirous qui s’imposent 4-2 face à des Naninnois menés 2-0 et revenus à 2-1 puis à 3-2 avant de s’incliner.